🎥 OFFICIEEL: Franse sprinter verlaat per direct Groupama-FDJ en gaat naar andere Franse ploeg: "Het einde van een era"

Arnaud Démare heeft Groupama-FDJ meteen verlaten. De Franse sprinter gaat meteen naar Arkéa Samsic en tekende een contract tot 2025.

De geruchten deden al de ronde en vanaf 1 augustus, wanneer de transfermarkt opengaat, werd het gerucht ook bevestigd. Arnaud Démare verlaat per direct Groupama-FDJ. De Franse sprinter mocht niet mee naar de Tour en dat leidde tot een serieuze ontgoocheling en tot een breuk tussen renner en ploeg.

Démare zal het seizoen bij Arkéa Samsic volmaken en zal er tot eind 2025 blijven. "Ik wil beide teams bedanken om de overgang mogelijk te maken", staat er op de website van zijn nieuwe team te lezen. "Ik begin aan een nieuw hoofdstuk en kan niet wachten om met mijn nieuwe ploegmaats te koersen."

Nous avons un nouvel appel… 📞



Arnaud Démare est rouge et noir ! 🔴⚫



Les premiers mots d'Arnaud et d'Emmanuel Hubert ⤵https://t.co/0pAMlvBsOh pic.twitter.com/Oc358fvWg2 — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) August 1, 2023

Sinds 2011 reed Démare voor Groupama-FDJ. Eerst nog als stagiair en vanaf 2012 als prof. De sprinter won 8 ritten in de Giro en won in 2020 en 2022 er de puntentrui. Ook won hij 2 ritten in de Tour en Milaan-San Remo. Ten slotte werd hij ook 3 keer Frans kampioen. Groupama-FDJ reageerde ook op sociale media. "Het einde van een era", klonk het.

Een overgang in het midden van het seizoen is zeldzaam in de wielerwereld. Zo volgt hij het voorbeeld van Dylan Teuns die vorig seizoen de overstap van Bahrain Victorious naar Israel-Premier Tech maakte.