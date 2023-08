Het Kopecky-effect: meer enthousiasme voor de Tour de France Femmes dan een jaar eerder

De Tour de France Femmes zit erop en dan zijn ook de kijkcijfers bekendgemaakt. Er bleek een enorme stijging te zijn. Meer dan 100.000 mensen extra keken naar de Tour. Onder meer de goede prestaties van Lotte Kopecky zaten daarvoor iets tussen.

In 2022 keken gemiddeld 282.562 mensen naar de Tour de France Femmes. Dat was toen sinds vele jaren de 1e editie van de Tour voor vrouwen.

Een jaar later waren er gemiddeld 393.080 kijkers. Dat is een stijging van bijna 40%. De Tour haalde daarmee een marktaandeel van 55,4%. De piek lag op de bergrit van zaterdag. Toen keken gemiddeld 695.524 mensen naar Demi Vollering die op de Tourmalet won.

De reden voor de stijging is niet ver te zoeken. Voor België was de Tour voor vrouwen dit jaar een groot succes. Lotte Kopecky won de 1e rit en reed nadien tot en met de rit naar de Tourmalet in het geel. Bovendien eindigde ze op het podium en pakte ze de groene trui. Ten slotte zal het slechte weer meegespeeld hebben.