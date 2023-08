OFFICIEEL: De nummer 8 uit de Giro keert terug naar het oude nest

Andreas Leknessund gaat de komende seizoenen voor Uno-X rijden. Zo keert hij terug naar het team waar hij zijn opleiding genoot.

Vanaf 2018 reed Andreas Leknessund voor het opleidingsteam van Uno-X. Hij bleef er tot eind 2020 en won er onder meer de Vredeskoers. Ook werd hij Noors kampioen tijdrijden.

Daarna ging Leknessund naar Team DSM (vanaf juli 2023 dsm-firminich). Daar werkt hij zich steeds meer als een klassementsrenner op. Zo won hij in 2022 de Arctic Race of Norway en eerder dit jaar werd hij 8e in de Giro en droeg hij 5 dagen de roze trui.

Vanaf 2024 zal Leknessund voor Uno-X rijden. Zo keert hij terug naar het oude nest. Hij tekende er een contract voor 3 seizoenen.