Opmerkelijk: 'Franse sprinter verlaat na 12 jaar Groupama-FDJ en gaat meteen bij een andere ploeg aan de slag'

Arnaud Démare zou Groupama-FDJ verlaten. Hij zou dat zelfs in het midden van het seizoen doen. Zo zou hij tot het einde van het seizoen bij Arkéa Samsic rijden.

Dat schrijft Le Parisien. Al sinds 2011 rijdt Arnaud Démare voor Groupama-FDJ. Toen nog als stagiair, maar vanaf 2012 als fulltime prof. In 2023 zou daar een einde aan komen.

De Franse krant schrijft dat Démare het team meteen bij de opening van de transfermarkt zou verlaten. Ook zou hij meteen naar Arkéa Samsic gaan. Dat wil dus zeggen dat Démare vanaf 1 augustus in een truitje van Arkéa Samsic zou te zien zijn.

De reden voor de ontbinding van het contract is onder meer de niet-deelname aan de Tour de France. Démare werd niet geselecteerd en daar was hij enorm ontgoocheld over. Groupama-FDJ koos ervoor om alles op het eindklassement met David Gaudu te zetten, die uiteindelijk 9e werd.