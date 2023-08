Pech nekt Tim Merlier in de massasprint in de Ronde van Polen: "Ik moest veiligheid inbouwen"

Tim Merlier is in de 4e rit in de Ronde van Polen 7e geëindigd. Hij zat te ver en kreeg ook nog eens met een leegloper te maken.

De Ronde van Polen was goed begonnen voor Tim Merlier. Hij won de 1e etappe en was zo de 1e leider in Polen. Nadien waren er 2 bergetappes. Daardoor moest hij tot de 4e rit wachten om een nieuwe sprintkans te krijgen. Merlier kreeg in die 4e rit ook een nieuwe kans. Alleen zat hij wat ver en zo zag hij Olav Kooij met overmacht de rit winnen. Achteraf vertelde Merlier dat hij pech kende. Hij had een leegloper. "Voor de laatste bocht moest ik te veel veiligheid inbouwen. Daardoor verloor ik wat posities. Ook omdat Arvid de Kleijn onderdoor kwam. Daarna vielen er gaten en was de sprint gereden", legde hij aan Wielerflits uit. Door die leegloper kon Merlier niet vol doorgaan. "Anders viel ik", ging hij verder. "Mijn snelheid was dus volledig weg." Merlier kijkt al uit naar de volgende sprintkans. Dat is wellicht pas vrijdag. Dan komt de Ronde van Polen in Krakau toe.