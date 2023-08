"Nieuwe dag, nieuwe poging, opnieuw gefaald": het zit Wout van Aert niet mee, maar hij blijft omstandigheden trotseren

Wout van Aert blijft zijn volgers amuseren met de laatste updates voor het WK. Als de omstandigheden nu eens wat beter zouden meezitten, dan zou het voor de renner zelf ook wel wat aangenamer zijn.

Wout van Aert vertoeft nog altijd in België. Gezien het kwakkelweer waar ons land momenteel op getrakteerd wordt, is de kans relatief groot dat je in de regen terechtkomt bij het van stal halen van de fiets. Dat is voor Wout van Aert niet anders. Daar getuigde hij de voorbije dagen al over op zijn Strava-account.

Vol goede moed waagde Van Aert op deze woendsag nog eens een poging om de regen te ontwijken. Tevergeefs. "Nieuwe dag, nieuwe poging, opnieuw gefaald", schrijft de Belgisch kampioen tijdrijden bij de gegevens van zijn meest recente trainingsrit. Op zijn Instagram Stories deelde hij een foto van een ondergelopen straat.

ACHTER DE MOTOR GETRAIND

Wout van Aert deinst niet terug voor het slechte weer en blijft het trotseren. Deze keer legde hij in de buurt van Turnhout een afstand van 144,1 kilometer af. Dat deed Van Aert in 3 uur en 33 minuten. Het laatste deel van de training legde de vader van Georges en Jerome af achter de motor. Het kan hem enkel nog beter klaarstomen voor het WK.