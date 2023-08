Nog een grote kans op goud: Van Aert-rol voor favoriet Thibau Nys en Evenepoel-rol voor Alec Segaert aangekondigd

Thibau Nys en Alec Segaert kunnen zowat de Wout van Aert en Remco Evenepoel van hun generatie worden op het WK wielrennen. Dat denkt alvast assistent-bondscoach Serge Pauwels.

Bij Sporza overloopt Pauwels de verschillende WK-categorieën. In elke categorie gaat België meedoen voor de medailles, verzekert hij. En zeker bij de beloften ligt er een mooie kans op eremetaal. "Het parcours van het WK is op het lijf geschreven van Thibau Nys. Hij heeft ook zijn zinnen gezet op de wereldtitel."

"Al mag hij allerminst denken dat hij de wereldtitel daar zomaar eventjes kan oprapen, omdat hij al gewonnen heeft bij de profs", weerklinkt er ook een waarschuwing. "Er staan nog renners aan de start die al adelbrieven bij de profs hebben. Thibau is erbij gebaat dat het een zware wedstrijd wordt. Daarnaast heeft hij ook nog eens een goeie eindsprint."

© photonews

"Aan de andere kant hebben we met Alec Segaert ook een renner die in supervorm verkeert", haalt Pauwels nog een Belgische troef aan. "Hij won 2 keer zilver op het BK bij de profs en maakte onlangs nog indruk in de Tour Alsace." Bovendien heeft die kansen in zowel de wegrit als in het werk tegen de klok.

"Segaert is volgens mij de topfavoriet in de tijdrit bij de beloften, maar hij kan een paar dagen later ook meedoen voor de wegrit. Hij moet het dan meer van de Evenepoel-rol hebben, terwijl Thibau dan de Van Aert-rol kan opnemen", verduidelijkt Pauwels hun taken in de koers.