Tweevoudig wereldkampioen windt er geen doekjes om: Van Aert dé WK-topfavoriet en een moeilijkheid voor Evenepoel

Ook in het buitenland kijken ze met interesse naar de WK-kansen van Van Aert en Evenepoel. Als een tweevoudig wereldkampioen spreekt, is het wel de moeite om te luisteren naar wat die te zeggen heeft.

In La Gazzetta dello Sport is Paolo Bettini, de wereldkampioen van 2006 en 2007, aan het woord gekomen. De Italiaan heeft een duidelijke topfavoriet. "Ik zeg met klem: Van Aert. Hij krijgt wat kritiek omdat hij dit jaar bij een fantastisch Jumbo-Visma altijd een beetje heeft gefaald. Maar Van Aert wordt de fundamentele man voor België."

Een man die op verschillende manieren kan winnen. "Als er een sprint van komt, moeten ze hem beschermen. Meer dan Philipsen? Ja. Dit is zijn kans en die verdient hij. Hij kan het WK ook zwaar laten maken. Iemand als Van Aert is niet bang om volle bak te rijden. Na een koers van zeven uur en 271 kilometer kan hij een sprint met 100 man winnen."

© photonews

Een bisnummer van Evenepoel komt er wellicht niet, voorspelt Bettini. "In Australië kreeg hij een ander parcours voorgeschoteld. Hij zal ook nu wel zijn rol spelen. Als hij acht seconden krijgt, lopen ze het risico hem niet terug te zien. Maar er is geen springplank en in een finale zonder natuurlijke selectie zal hij Van Aert moeten beschermen."