UCI komt met nieuwe melding: nu een dopingzaak rond renner van Alpecin-Deceuninck, Belgische ploeg reageert

Ook Robert Stannard zou zich bezondigd hebben aan dopinggebruik. "Alpecin-Deceuninck heeft akte genomen van het feit dat de UCI in overweging neemt dat Robert Stannard een inbreuk pleegde op het anti-dopingreglement, in 2018 en 2019", valt in een verklaring van de ploeg te lezen.

"Deze gevallen dateren van meer dan vier jaar geleden en meer dan drie jaar voor de transfer van Stannard naar onze ploeg. Stannard heeft de ploeg vervoegd op 1 januari 2022", verduidelijkt de Belgische ploeg dat een eventuele inbreuk niets te maken heeft met Alpecin-Deceuninck.

We respect the decision of the UCI and will conform to this. In the meanwhile, we will further inform us with the rider, his management, and the UCI.



Alpecin-Deceuninck will not be commenting further until we have full clarification from the three parties mentioned above.