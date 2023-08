🎥 Tom Dumoulin gaat een nieuwe uitdaging aan: "Nog steeds een toekomst op de fiets"

Tom Dumoulin wordt ambassadeur bij Giant. Dat heeft de fietsenfabrikant zelf bekendgemaakt. Zo zal de Nederlander bij verschillende wielerevenementen aanwezig zijn.

Voor een goed begrip: Tom Dumoulin zal geen comeback maken. De ex-winnaar van de Giro wordt ambassadeur van fietsenmerk Giant en de evenementen die hij zal doen zijn puur fun en beleving. Dumoulin wil als ambassadeur "de mensen inspireren en zijn passie delen".

"Ik heb nog steeds een toekomst op de fiets", zei Dumoulin in een persbericht. "Ook heb ik een heel speciale band met Giant. Gedurende de beste jaren van mijn loopbaan ondersteunde Giant mij en ik heb er heel goede resultaten op behaald. Het spreekt dus voor zich dat ik heel blij ben dat ik nu een ambassadeur voor het merk mag zijn."

Dumoulin won in 2017 de Giro op een Giant-fiets en werd dat jaar ook wereldkampioen tijdrijden. Nu zal hij als ambassadeur op meerdere wielerevenementen aantreden. Dat zal op de weg, op gravel en op de mountainbike zijn. Ook was er nog een video van Giant waarin Dumoulin op een Giant in zijn kinderjaren te zien is en waarin hij zijn motivatie toont.