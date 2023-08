Chaos in de Ronde van Polen: "Het zorgde voor een grote schok in het peloton"

De 5e rit in de Ronde van Polen is in chaos geëindigd. Een tv-motor reed meerdere toeschouwers omver. Gelukkig verkeert niemand in levensgevaar.

Op het lokale circuit gebeurde het ongeluk. Een tv-motor reed op zo'n 4 km van de streep enkele toeschouwers aan. "4 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zonder ernstige verwondingen", vertelde organisator Czeslaw Lang aan de pers. "De tv-motard had de nodige ervaring, want hij zat ook in de Tour de France."

Verschillende renners hadden het ongeluk zien gebeuren, onder meer Matej Mohoric, de leider in het algemeen klassement. "Het zorgde voor een grote schok in het peloton", vertelde hij aan Wielerflits. "Ik was erg gemotiveerd om de rit te winnen, maar nadat ik die botsing gezien had, niet meer. En de anderen ook niet."

Mohoric wou dat de koers geneutraliseerd werd. "Maar sommige ploegen gingen door en toen moest ik wel mee", ging hij verder. "Ik strijd nog altijd ergens voor. Maar ik kon mij niet meer focussen na wat ik gezien had. Ik hoop dat het met iedereen goed gaat (wat de organisatie ook bevestigde, red.)."

Het tempo zakte even, maar nadien werd er toch nog voor de dagzege gestreden. Net voor de streep was er een nieuwe val, met onder meer Ilan Van Wilder. De zege was uiteindelijk voor Marijn van den Berg.