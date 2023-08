Kritisch beeld over Mathieu van der Poel echt wel sterk bijgesteld: "Zo ervaar ik dat totaal niet"

Het is al wat geweest: Mathieu van der Poel en de WK's. Klop van de hamer in Harrogate, het kritische beeld dat van hem naar voren kwam na die nacht cel van vorig jaar... Herinneringen die mits een goed WK in Glasgow weggeveegd kunnen worden.

Die nacht cel in Australië was uiteraard veruit het meest frappante, nadat tienermeisjes zijn nachrust verstoorden door meermaals op de deur van zijn hotelkamer te bonken. Dat hij met zijn vriendin op de kamer lag en op een andere verdieping dan zijn ploegmaats, gaf het beeld dat hij een eenling is in de omgeving van de nationale ploeg. Van enige onttrekking aan het team helemaal geen sprake En dat hij dichter bij Christophe Roodhooft staat dan bij de Nederlandse bondscoach. "Zo ervaar ik dat totaal niet", spreekt die laatste dat tegen bij Sporza "Natuurlijk is Mathieu nu eenmaal Mathieu, maar van enige onttrekking aan het team is er helemaal geen sprake", maakt Koos Moerenhout duidelijk. "En Christoph Roodhooft? Evengoed zoeken wij de samenwerking met de ploegen op. Je hebt elkaar nu eenmaal nodig."