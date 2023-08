Soudal Quick-Step geeft een update over de gevallen Ilan Van Wilder

Ilan Van Wilder heeft aan zijn val in de Ronde van Polen niets ergs overgehouden. Zo lijkt zijn algemeen klassement niet in het gedrang te komen.

De 5e rit in de Ronde van Polen eindigde in chaos. In het slot reed een motor het publiek aan en daarna was er ook nog eens een valpartij. Onder meer Ilan Van Wilder was daarbij betrokken.

Van Wilder kon zijn weg vervolgen, maar liep wel enkele blessures op. Al vallen die nog mee. Soudal Quick-Step meldde dat hij schaafwonden aan zijn linkerelleboog, -heup en -knie heeft. De ploeg hield hem na de rit nog extra in het oog, maar ze verwachten dat hij de volgende rit wel zal kunnen starten.

Zo kan Van Wilder nog steeds klassementsambities hebben. Momenteel staat hij in het klassement 7e en op 26 seconden van leider Matej Mohoric. Ook staat hij op 10 seconden van een podiumplaats.