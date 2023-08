Tom Boonen is kritisch over de WK-selectie: "Dit is niet gebeurd"

Tom Boonen kan zich niet helemaal in de WK-selectie vinden. Zo had hij nooit Wout Van Aert en Jasper Philipsen geselecteerd. "Normaal is het de bedoeling om conflicten te vermijden", vertelde hij in Wielerclub Wattage.

België gaat met 3 kopmannen naar het WK in Glasgow. Dat zijn uittredend wereldkampioen Remco Evenepoel, Wout Van Aert en Jasper Philipsen. Tom Boonen kan zich in de selectie echter niet vinden. "Het is een beloningsselectie", stelde hij in Wielerclub Wattage. "Er zijn geen knopen doorgehakt en zo had ik nooit Van Aert en Philipsen samen meegenomen." Boonen vindt de selectie van beide verdiend, maar zegt wel dat het tactisch moeilijk zal worden. "Je kan niet met 2 mannen naar het WK gaan om de sprint te rijden. Dat komt nooit goed, want de gunfactor is er bij sprinters minder", aldus Boonen. Zo denkt Boonen dat er conflicten kunnen ontstaan. "Nochtans is het aan de bondscoach om die voor de wedstrijd te elimineren. Dat is niet gebeurd en neem het van mij aan: die conflicten zullen er zijn."