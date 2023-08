🎥 Merlier wint na de eerste ook de laatste rit in Polen, Mohoric en Almeida leveren mooie strijd om eindwinst

Tim Merlier heeft de laatste rit in de Ronde van Polen gewonnen. De eindzege is voor Matej Mohoric na een intense strijd met Joao Almeida.

Voor de laatste etappe van de Ronde van Polen stonden Matej Mohoric en Joao Almeida in dezelfde tijd, met het voordeel van de honderdsten voor Mohoric. Een bonificatiesprint onderweg zou beslissen over eindwinst.

Andrea Pasqualon zorgde voor een lead-out voor zijn ploegmaat Mohoric, met Almeida in zijn wiel. De Portugees leek nog te gaan komen, maar met een jump pakte Mohoric de drie seconden, Almeida pakte er twee.

Daarna was het nog meer dan 100 kilometer en reed er nog een vlucht van drie renners weg, maar veel voorsprong kregen ze niet van het peloton, waar de sprinters hun zinnen hadden gezet op de etappewinst.

Soudal Quick-Step kwam laat met Tim Merlier, maar de voormalige Belgische kampioen hield de Nederlander Arvid de Kleijn en de Colombiaan Fernando Gaviria af en pakte zijn tweede ritzege in Polen, na de eerste rit.

Almeida en Kwiatkowski, de nummers twee en drie in het klassement, kwamen op 8 kilometer van de streep nog ten val, maar konden wel nog terugkeren. Mohoric is dus eindwinnaar in Polen, met één seconde voorsprong op Almeida. Kwiatkowski is derde op 17 seconden.

