Evenepoel spreekt zich uit over mogelijke finale met Van Aert op WK en onthult zijn ideale scenario

Remco Evenpoel doet komende zondag een gooi naar zijn tweede opeenvolgende wereldtitel op rij. Maar makkelijk wordt dat zeker niet.

Evenepoel was deze week aanwezig in de podcast Watts Occurring van Geraint Thomas (INEOS Grenadiers). Daar besprak hij onder meer de tactiek van de Belgen en zichzelf voor het komende WK.

"In tegenstelling tot vorig jaar is het véél moeilijker te voorspellen waar het zal gebeuren. De kans is groot dat de koers zal openbreken waar niemand het verwacht", zei Evenepoel. Velen verwachten actie op Montrose Street (200 meter aan gemiddeld 7,7% op 1,5 kilometer van de finish). "Maar misschien gebeurt daar wel helemaal niks."

Wat met Van Aert in de finale?

Evenepoel is voor één dag ook ploegmaat van onder meer Van Aert en Philipsen. Wat als Evenepoel met Van Aert in een groepje zit in de finale? "Met wat ik de laatste eendagskoersen heb getoond, zouden ze erin moeten geloven dat ik op bijvoorbeeld vijf kilometer van de streep nog kan wegrijden. Zeker op dit parcours."

"Maar als we merken dat het echt zal uitdraaien op een sprint met een klein groepje... Weet je, dit is eigenlijk een heel moeilijke vraag. Het ideale scenario is dat we met zo’n 15, 20 renners naar de finale gaan. Dan kunnen we ook mentale spelletjes beginnen spelen", stelde Evenepoel nog.