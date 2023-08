Patrick Lefevere heeft opnieuw uitstekend nieuws voor Remco Evenepoel met enkele contractverlengingen

Patrick Lefevere heeft opnieuw twee belangrijke knechten van Remco Evenepoel langer vastgelegd. Ze blijven allebei tot eind 2025.

Patrick Lefevere verlengde de afgelopen weken al de contracten van Mattia Cattaneo, Josef Cerny en Pieter Serry. En daar komen nu ook nog Louis Vervaeke (29) en Ilan Van Wilder (23) bij. Zij blijven nu dus bij Soudal Quick-Step tot eind 2025.

"Ilan en Louis vastleggen was een makkelijke beslissing en onderdeel van ons langetermijnplan. We zijn blij dat ze allebei besloten hebben om bij ons te blijven. Ze zijn nog maar twee jaar geleden bij het team gekomen, maar hebben zich al vaak genoeg laten opmerken in allerlei koersen en wedstrijdsituaties", zegt Patrick Lefevere als motivatie voor de contractverlengingen.

"Het is een eer om deel uit te maken van een van de beste teams ter wereld", zegt Van Wilder. "Ik heb hier al veel progressie geboekt en wil nog beter worden." Momenteel staat Van Wilder vierde in het klassement van de Ronde van Polen.



Louis Vervaeke kwam twee jaar geleden over van Alpecin-Deceuinck en herontdekte zichzelf als renner en helper van Evenepoel. "De Vuelta en Luik-Bastenaken-Luik winnen met Remco zijn twee van de mooiste herinneringen van de afgelopen seizoenen. Ik ben klaar voor meer."