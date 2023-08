Wat met het WK-parcours in Glasgow? "Zij zijn in het voordeel"

Over het parcours in Glasgow is al veel te doen geweest. Het is bochtig en er moeten wat hoogtemeters overwonnen worden. Maar wie is nu in het voordeel?

Eerst is er een lange aanloopstrook van zo'n 130 km vanuit Edinburgh met onderweg de beklimming van Crow Road. Daarna komt het peloton op het plaatselijke circuit in Glasgow. Daar zijn 42 bochten van 14 km en zijn er 2 korte, maar steile klimmetjes. Alles is goed voor 271 km. "De opeenvolging van bochten, en dat ronde na ronde, zal doorwegen", weet Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout bij Sporza. "Dat voortdurende optrekken bepaalt veel, net als het weer." Het weer zal ook een invloed kunnen spelen en momenteel voorspellen ze wisselvallig weer met kans op een lichte bui. "Regenweer zal het nog lastiger maken. De snelheid ligt dan automatisch lager in de bochten", aldus Vanthourenhout. Wie zal er dan op dat parcours goed uit de voeten kunnen? "Het laatste uur wordt sowieso een strijd tussen de sterkere jongens. Ik denk dan vooral aan jongens met explosiviteit die in de klassiekers heel lang meegaan. Ook is het iets voor de veldrijders. Op het EK in 2018 bestond het podium niet voor niets uit Matteo Trentin, Mathieu van der Poel en Wout van Aert", besloot de bondscoach.