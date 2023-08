Wat met Jasper Philipsen op het WK? Buitenlandse bondscoaches zijn het roerend eens over masterplan

Jasper Philipsen wordt wellicht een van de moeilijkste in te schatten factoren bij de Belgen op het WK. Enkele buitenlandse bondscoaches verwachten toch een plan met de groene trui.

Jasper Philipsen kreeg wordt bij de Belgen achter de hand gehouden om een eventuele sprint te rijden. Maar na een verkenning van het parcours geloven heel wat mensen niet dat het effectief tot een sprint komt.

Iedereen denkt bij de Belgen aan Remco Evenepoel en Wout van Aert, maar Frans bondscoach Thomas Voeckler denkt toch ook aan Philipsen. Hij gelooft niet dat we Philipsen pas gaan zien bij een eventuele sprint.

Geen afwachtende Philipsen

"Die gaat echt geen 270 kilometer zitten afwachten. Philipsen is veel meer dan een sprinter. Die kan evengoed in de aanval gaan", zegt Voeckler bij Het Nieuwsblad. Ook de Deense bondscoach Lund is die mening toegedaan.

Ook hij gelooft niet in een sprint met 50 renners, met onder meer Philipsen en Pedersen. "Ik kan het mij op dit intense parcours echt niet voorstellen. Dit wordt een wedstrijd voor ‘Vlaamse’, klassieke renners", zegt Lund nog.