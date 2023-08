🎥 Een 17-jarige probeerde een ontketende Mathieu van der Poel te volgen: "Te veel pijn"

Vrijdag heeft Mathieu van der Poel tijdens de verkenning van het WK-parcours indruk gemaakt. In zijn zog volgde onder meer een 17-jarige, zo bleek.

Montrose Street is een sleutelpunten van het WK-parcours in Glasgow. Tijdens de verkenning trok Mathieu van der Poel er stevig door en maakte hij zo veel indruk.

In zijn zog probeerden 2 renners te volgen. Het waren de Chileen Manuel Lira en Adrià Pericas. Die laatste is een 17-jarige Spanjaard.

Pericas sprak achteraf met de pers en vertelde dat hij van der Poel gevraagd had om in zijn wiel te mogen zitten. "Maar richting de top ontplofte ik. Ik heb niets tegen hem kunnen zeggen, want ik had geen tijd en te veel pijn", klonk het.

Van der Poel bevestigde bij de Nederlandse media dat verhaal: "Hij zou mij er sowieso niet mee belemmeren. Ik had geen idee wie het was, maar hij vroeg het me wel beleefd."