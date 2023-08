De 3 scenario's van de Belgen op het WK: "Maak er gebruik van"

De Belgen hebben op het WK in Glasgow heel wat opties. Marc Sergeant vindt dat ze niet mogen wachten en dat ze er gebruik van moeten maken.

België trekt met 3 kopmannen naar het WK in Glasgow. Remco Evenepoel is de titelverdediger en zal voor de aanval kiezen. Ook Wout Van Aert zal meer in de aanval trekken en kan ook nog op zijn spurt teren. Jasper Philipsen zal wellicht zijn spurt afwachten.

Zo zijn er in grote lijnen 3 scenario's voor de Belgen op het WK. "We hebben de weelde. Dus maak er maar gebruik van", stelde Marc Sergeant bij Het Nieuwsblad.

Volgens Sergeant kan dat dan een extra troef zijn. "Zo kan de tegenstand niet goed weten, wiens kaart er eigenlijk getrokken wordt", besloot hij.