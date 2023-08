Mathieu van der Poel vergelijkt het WK met het EK in Glasgow: "Vooral daar is het opletten"

Mathieu van der Poel is een van de favorieten voor het WK in Glasgow. Tegenover veel renners heeft hij een streepje voor, want hij was er al bij op het EK 2018 dat ook in Glasgow doorging. Hij werd toen 2e.

Ook in 2018 was er al een kampioenschap in Glasgow. Toen waren er de Europese kampioenschappen. Het was een ander rondje, maar het was wel gelijkaardig als het rondje dat er in 2023 voor het WK moet aangedaan worden.

Mathieu van der Poel werd in 2018 2e achter Matteo Trentin. Bij Wielerflits vergeleek hij het parcours met dat van het EK. "Er lijken meer bochten te zijn", vond hij. "Nu is het echt van bocht naar bocht rijden."

Qua scenario denkt hij dat het hetzelfde als in 2018 zal zijn: zwaar en een afvallingsrace. "De deur zal vanachter heel de tijd open staan", aldus de Nederlander.

Op het circuit zijn er een paar klimmetjes. Die zijn kort, maar wel stijl. "Door de opeenstapeling zijn ze wel lang genoeg om het verschil te maken", ging van der Poel verder. Volgens hem is het ook opletten op de tussenstukken: "Het is daar ook opletten, want op het EK viel daar de beslissing."