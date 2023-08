Nog een knecht voor Remco Evenepoel: Patrick Lefevere kondigt een nieuwe transfer aan

Er komt nog een extra renner in de klimkern rond Remco Evenepoel bij. Patrick Lefevere heeft aan Het Nieuwsblad verteld dat Mikel Landa op komst is.

De geruchten deden al vanaf de Tour de France de ronde: Soudal Quick-Step zou interesse in Mikel Landa hebben. Patrick Lefevere ontkende het niet en ook Mikel Landa zag die transfer zitten.

Pas vanaf 1 augustus mogen transfers in wielerland officieel aangekondigd worden. Officieel is de transfer nog niet, maar Lefevere kondigde al aan dat Landa op komst is. "Het kan elk moment afgerond worden", vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

Landa zal normaal gezien voor 2 jaar tekenen. "Het is zijn eigen keuze", verduidelijkte Lefevere. "Via een verzorger van ons die hem goed kent, legde hij de 1e contacten. Ik denk dat Remco Evenepoel met zijn komst wel blij is. Al stelt hij eigenlijk weinig eisen."

Zo wordt de klimkern rond Evenepoel nog wat sterker. Eerder waren er al contractverlengingen van Pieter Serry, Mattia Cattaneo, Fausto Masnada, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke.