Joop Zoetemelk heeft eindelijk een opvolger met Mathieu van der Poel: "Heeft te lang geduurd"

Joop Zoetemelk heeft met Mathieu van der Poel eindelijk een opvolger. Na 38 jaar heeft Nederland eindelijk een nieuwe wereldkampioen op de weg.

Joop Zoetemelk werd in 1985 de laatste Nederlandse wereldkampioen, toen in Italië. Nederland moest dus 38 jaar wachten om een nieuwe wereldkampioen op de weg te krijgen. Zoetemelk is blij dat die opvolger voor hem er eindelijk is.

"Waarom het zo lang heeft geduurd, dat weet ik niet. Dat moet je aan de renners vragen. Natuurlijk had er best een Nederlander al iets eerder kunnen winnen. Ook Mathieu. Maar dan moet ook alles meezitten", zegt Zoetemelk bij AD.

Zoetemelk vindt het vooral bewonderenswaardig dat Van der Poel het weer aankondigt dat hij goed zal zijn en dat ook was. "In de Tour heeft hij aan zijn conditie gewerkt. Nou, dat hebben we vandaag (zondag, nvdr.) gezien."