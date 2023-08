Waar liep het mis voor sprinter Jasper Philipsen op het WK? Duidelijke uitleg over zijn koers

Jasper Philipsen heeft op het WK nooit een hoofdrol gespeeld. Op het lokale circuit in Glasgow haakte de sprinter al snel af.

Jasper Philipsen was als sprinter naar het WK getrokken, ook al was de kans op een sprint bijzonder klein. Op bijna 100 kilometer van de streep stapte Philipsen al af, zonder dat hij ooit echt in de koers zat.

"Bij het opdraaien van de plaatselijke omloop kwam ik snel in de verdrukking terecht. Daarbovenop kwam ik ook nog eens achter een valpartij te zitten", vertelde Philipsen bij Het Belang van Limburg.

Na die valpartij kon Philipsen niet meer opschuiven of bekomen omdat er vooraan zo hard werd gereden, onder meer de Denen. Maar Philipsen was ook realistisch. "Ik had ook niet de benen waarop ik gehoopt had", besloot hij nog.