Zo uniek is de wereldtitel van Mathieu van der Poel (en het kan nog unieker worden)

Mathieu van der is de nieuwe wereldkampioen op de weg. Een straffe prestatie en vooral een unieke prestatie, want hij is de 1e renner die de regenboogtrui in het veld en op de weg pakt. En het kan nog straffer worden, want zaterdag rijdt hij het WK mountainbike.

In Glasgow was Mathieu van der Poel oppermachtig. Hij soleerde naar de wereldtitel en werd zo voor het eerst wereldkampioen op de weg.

Daardoor is van der Poel de 1e renner ooit die wereldkampioen op de weg en in het veld werd. In het veld is hij immers vijfvoudig wereldkampioen. En het kan nog straffer, want hij doet dat ineens in één seizoen. Eerder dit jaar werd hij in Hoogerheide al wereldkampioen veldrijden.

Roger De Vlaeminck en Wout Van Aert kwamen het dichtst in de buurt. De Vlaeminck werd wereldkampioen in het veld, maar raakte niet verder dan zilver op de weg. Van Aert is drievoudig wereldkampioen veldrijden, maar 2 keer zilver is zijn beste resultaat op de weg.

Voor van der Poel kan het nog straffer worden, want zaterdag doet hij opnieuw mee aan een WK. Dan is er het WK mountainbike. Hij gaat er vooral op zoek naar punten voor de Olympische Spelen, maar zal na zijn wereldtitel op de weg ook een van de favorieten aan de start zijn.