Afscheid van een absolute legende: Federico Bahamontes, de Tourwinnaar van 1959, is overleden

De wielersport neemt afscheid van één van zijn grote legendes. Federico Bahamontes is overleden. In 1959 won de Spanjaard de Tour de France.

Bahamontes is een naam als een klok in de wielergeschiedenis, zelfs bij de jongere fans die hem niet zelf hebben weten koersen. De klasse die hij tentoon spreidde in de bergen spreekt tot de verbeelding. In de Tour was hij vaak veruit de beste klimmer.

Dat resulteerde in liefst zeven ritzeges en ook één keer in een eindzege in 1959. Bahamontes speelde het klaar om in elke grote ronde minstens één etappe te winnen: twee keer was de man aan het feest in de Ronde van Spanje en één keer in de Ronde van Italië.

VEELVULDIG BERGKONING

Bergkoning was hij zes keer in de Tour, twee keer in de Vuelta en éénmaal in de Giro. Hij kreeg de bijnaam 'De Adelaar van Toledo' mee. Federico Bahamontes is op de gezegende leeftijd van 95 jaar van ons heengegaan. In ons land draagt ook een wielermagazine de naam van de wielerlegende.