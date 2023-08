Een en ander beweegt nu: volgende luitenant op komst voor Evenepoel? 'Soudal Quick-Step een sterke optie voor 2024'

Patrick Evenepoel had aan de alarmbel getrokken omdat versterking op zich laat wachten, maar ze zijn er bij Soudal Quick-Step wel degelijk mee bezig. De officialisatie van de komst van Mikel Landa is een kwestie van dagen en er is misschien nog wel een helper op komst voor het hooggebergte.

Bij La Gazzetto dello Sport hebben ze vernomen dat George Bennett aan het einde van het seizoen UAE gaat verlaten. De Nieuw-Zeelander weet wel wat het is om in de grote ronden te werken voor kandidaat-winnaars. De inmiddels 33-jarige renner deed het eerst bij Jumbo-Visma en vervolgens bij Team UAE.

