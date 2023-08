Mathieu van der Poel heeft ondanks fantastisch palmares nog iets af te vinken: kunst om zich te revancheren biedt hoop

Van tweemaal de Ronde tot het WK: Mathieu van der Poel fietste al een fantastisch palmares bij mekaar. Valt er nog iets af te vinken? Natuurlijk wel.

Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, een ritzege in Tour en Giro en nu ook het WK: dat heeft Van der Poel allemaal op zijn palmares staan en doe er dan nog zijn vele verwezenlijkingen in de cross bij. In Het Nieuwsblad geeft Christophe Roodhooft aan dat er desondanks nog wel enkele zaken vallen af te vinken.

Bovenaan het verlanglijstje staat olympisch goud, dixit de ploegmanager van Alpecin-Deceuninck. Dat moet dan op de mountainbike behaald worden. Iedereen herinnert zich nog de val en rugblessure van op de Spelen in Tokio. Maar Van der Poel verstaat de kunst om een negatieve herinnering uit te wissen met een prachtige, kijk maar naar de weg.

© photonews

Een jaar na de nacht in de cel was hij de beste in de WK-wegrit. VDP zou het op de mountainbike ook wel eens kunnen klaarspelen om met een revanche uit te pakken. Op het WK zou hij zich kunnen kwalificeren. "Mathieu is in vorm, maar een mountainbikewedstrijd is een totaal andere inspanning dan een wegkoers", zegt Roodhooft in HLN.