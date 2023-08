Specialist benoemt 'perfecte' Evenepoel tot topfavoriet op WK tijdrijden en raadt hem aan in voetsporen 'Campi' te treden

Remco Evenepoel is de topfavoriet op het WK tijdrijden. Het is de mening van een echte specialist, iemand die het kan weten. Het is de mening van David Millar.

De Schot was zelf tijdens zijn actieve wielerloopbaan een begenadigd tijdrijder en beantwoordt bij Jaun News UK of Evenepoel zijn favoriet is op het WK tijdrijden. "Ja, zeker na zijn uitslag van zondag. We zagen dat hij technische minpunten heeft, verloor posities doorheen de ronden en was altijd op achtervolgen aangewezen. Maar hij is zo sterk..."

PERFECTIE

"In elke koers die hij won, moest je op de pedalen gaan staan", gaat Millar verder. "Hij heeft geen tactiek nodig omdat hij een enorme motor heeft. Ik ben zeker dat het parcours van vrijdag hem perfect zal liggen. Het is zo knap om naar te kijken als hij op de fiets zit. Het is de perfectie."

Een troef die ook van pas kan komen als hij ooit een werelduurrecordpoging zou ondernemen, zoals Victor Campenaerts. Millar raadt Remco aan dat te doen. "Het zou interessant zijn om te zien wat er zou gebeuren. Wat er uit de wetenschap voortvloeit. Filippo Ganna is een 'monster' qua vermogen, maar Remco is ongelooflijk aerodynamisch."

APART PROGRAMMA

Wat zijn voorts nog de bevindingen over de wegrenner Remco Evenepoel? "Ik bewonder hem, maar hij heeft nog geen echte rivaal. Hij doet altijd iets anders in zijn programma. Anderen rijden de Vlaamse koersen, hij die in de Ardennen. Als andere grote namen in de Tour de France zitten, start hij in de Giro en de Vuelta. Maar het zal wel komen."