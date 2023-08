Wout van Aert gaat na WK zeker niet op zijn lauweren rusten en stelt zich al kandidaat voor andere grote afspraak

De WK-wegrit heeft Wout van Aert zilver opgeleverd. De tijdrit komt er nu nog aan, en daarna? Dan heeft Van Aert toch alweer een nieuwe afspraak op het oog waar hij graag zou schitteren.

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft aan VTM verklapt dat hij met Van Aert overlegd heeft over een EK-deelname. "We hebben daar over gepraat. Ik moet dat ook nog doen met zijn ploeg, om te zien wat zijn programma is in het najaar."

Al is het wel duidelijk dat Van Aert er zijn zinnen heeft op gezet om op het EK mee te doen. "Laat ons zeggen dat Wout wel kandidaat is en dan zullen we samen met zijn team zien of dat inpasbaar is of niet." Met een kampioenschap op de VAM-berg in Drenthe zou hij daar zijn ding kunnen doen. Datum van het gebeuren is 24 september.

© photonews

Er was ook al wel aan een andere renner een belangrijke rol beloofd. Daar ziet Vanthourenhout geen graten in. "Het is ondertussen al geen geheim meer dat Arnaud De Lie sowieso het EK zal rijden. En dat hij dat altijd als op zijn minst een beschermde renner zal kunnen doen. Dat verandert niet mocht Wout van Aert het EK rijden."