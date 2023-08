Wout van Aert verovert op WK wielrennen ook de harten met zijn gebaar naar jonge fan toe

Ook met hoe hij omgaat met de wielerfans, en zeker met de jongsten onder hen, blijft Wout van Aert inspireren. Als één van de grootste wielerkampioenen van het moment is hij sowieso vaak druk gesolliciteerd voor het uitdelen van handtekeningen of het nemen van een selfie met een fan. Dat kan ook aardig wat tijd in beslag nemen.

Soms kan je als gekend sportman ook op heel korte tijd iemand heel gelukkig maken. Op Twitter, of X zoals het nu noemt, zijn foto's opgedoken van het moment waarop Van Aert een kleine jongen treft rond het WK-parcours. Met een high five zou Van Aert de jongen in kwestie een mooi moment bezorgen.

Been at the Cycling world champs this weekend in Glasgow. Joel got to meet Wout Van Aert after we had a little spot of misfortune - which cheered him right up. ❤️ pic.twitter.com/6ALJjY9zpH