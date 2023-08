Blanka Vas verrast na haar wereldtitel bij de beloften: "Niet het gevoel dat ik gewonnen heb"

Blanka Vas is de nieuwe wereldkampioene bij de beloften. In de achtergrond sprintte ze naar de zege en won ze voor Shirin van Anrooij.

Tijdens de wedstrijd van de elite reden ook de beloften hun WK in Glasgow. Aan de streep werd het een sprint van een achtervolgende groep. Blanka Vas sprintte naar de 11e plaats en werd zo wereldkampioene bij de beloften. Shirin van Anrooij pakte zilver en werd 13e bij de elite.

"Ik dacht niet dat ik kon winnen", zei Vas in het flashinterview. "Ik had echt slechte benen in het 1e deel van de wedstrijd. Dus het was goed dat ik in de vlucht van de dag zat. Elke ronde werd ik ook beter en beter, maar raakte ik ook steeds vermoeider."

Vas hoopt wel dat het er een apart WK voor beloften komt: "Nu heb ik niet echt het gevoel dat ik gewonnen heb. Ik reed niet als 1e over de finish."