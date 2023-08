Concurrente Lotte Kopecky met twijfels aan de start van het WK: "Natuurlijk niet ideaal"

Lorena Wiebes heeft twijfels voor het WK. Ze lag enkele dagen ziek in bed en zo is het niet zeker in welke conditie ze de wegrit zal afwerken.

Voor de mixed relay gaf Lorena Wiebes al forfait. "Ik ben in de aanloop ervan ziek geworden", verklaarde ze net voor de start van de wegrit bij Sporza. "Daarna heb ik 3 dagen ziek op bed gelegen. Ideaal is dat natuurlijk niet." Zo start de schaduwfavoriete met twijfels aan de wegrit op het WK. "Zaterdag ben ik wel nog even op het parcours geweest, maar ik zal tijdens de wedstrijd wel zien hoe het met mijn benen is. Ik voel me alleszins fris", aldus Wiebes. Wiebes is wel fan van het parcours: "Ik hou van criteriums en dat soort dingen. Het ligt me wel. Zelfs als het hard zou regenen, maak ik me niet meteen zorgen."