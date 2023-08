Is dit de manier om Lotte Kopecky en België op het WK af te stoppen? "Als je iets wil doen"

Lotte Kopecky is de een van de grote favorieten voor het WK op de weg. Al is er nog een sterk Nederlands blok naast haar.

In het verleden was er in het Nederlandse kamp op een WK of op de Olympische Spelen wel eens discussie, maar dat lijkt verleden tijd te zijn. "Er zullen wel nog altijd spanningen kunnen zijn, maar Demi Vollering is de onbetwiste nummer 1", stelde Marijn de Vries bij Sporza.

De Vries verwacht een plan van Nederland. Zo zullen ze proberen om Lotte Kopecky, voor velen de topfavoriete in Glasgow, af te stoppen.

"Waarschijnlijk zal Annemiek van Vleuten al voor het lokale circuit aanvallen", denkt de Vries. "Dat is haar enige manier om te winnen en België zal dan in de achtervoling moeten. Als je iets wil doen, moet je België oproken en van Vleuten vooruit sturen."

Volgens de Vries moet Nederland gewoon België afmatten en kan van Vleuten zich ook gewoon opofferen. "Ik sprak haar in de aanloop naar het WK nog en ze wil zich vooral nog laten zien", aldus de Vries.

Wat moet Kopecky dan doen? "Ze moet gewoon volgen en op haar kwaliteiten vertrouwen. Ook moet ze haar ploeggenotes van SD Worx in het oog houden", besloot de Vries.