Wereldklasse! Lotte Kopecky pakt met overmacht haar 3e gouden medaille in Glasgow

Lotte Kopecky is wereldkampioen op de weg. Ze controleerde de finale en reed op het einde van alles en iedereen weg en bekroonde zo een sterk WK. Het is al haar 3e gouden medaille en 4e medaille in totaal.

Vanuit Loch Lomond begonnen de vrouwen aan hun wegrit op het WK in Glasgow. In de aanloop naar het plaatselijke circuit scheurde zich een groep van 7 rensters zich af. Onder meer Sanne Cant zat daarbij. In het peloton zat het echter niet stil en nog voor het plaatselijke circuit werden ze gegrepen.

Op het plaatselijke circuit waren er nieuwe aanvallen en een nieuwe kopgroep van 7 rensters ontstond, maar dankzij Cant en Justine Ghekiere werden ze gegrepen. Elise Chabbey probeerde verschillende keren om weg te glippen en bij haar 3e poging lukte het haar. Ze kreeg maar liefst anderhalve minuut van het peloton.

In het peloton zette Ghekiere zich op kop. Zo hield ze de kloof met de Zwitserse beperkt, maar haalde ze ook de tegenaanvalsters bij, want het regende aanvallen. Nadien kreeg ze ook steun van Nederland en Italië.

Annemiek van Vleuten leidde de definitieve finale in. Dankzij enkele tempoversnellingen van haar, waarop onder meer Lotte Kopecky reageerde, scheidde zich een elitegroepje van 7 rensters af. Ook Demi Vollering, Lizzie Deignan, Cecilie Uttrup Ludwig, Christina Schweingberger en Marlen Reusser volgden.

Het zevental reed richting Chabbey en op de voorlaatste keer Montrose Street versnelde Vollering. Zo werd de kloof definitef gedicht. Bij het ingaan van de laatste ronde kende van Vleuten pech en zo was de uittredende wereldkampioene uitgeschakeld.

Schweinberger speelde in de slotronde op de verrassing en kreeg Deignan mee in haar zog. Reusser ging in de tegenaanval en Kopecky glipte mee. Het duo maakte snel de oversteek. In de achtergrond zette Vollering zich op kop en ze bracht de rest terug.

Daarna was het aan Uttrup Ludwig om aan te vallen. Kopecky ging op de helling aan het park in de tegenaanval en reed in een ruk naar de Deense. Vollering had last van krampen en moest passen. Op Scotts Street plaatste Kopecky een nieuwe aanval en Uttrup Ludwig moest passen.

De vogel was gaan vliegen en zo pakte Kopecky haar 3e gouden medaille op dit WK. Ze won voor Vollering die op de streep nog Uttrup Ludwig bijhaalde.