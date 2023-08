Emotionele Van Vleuten onthult prachtig verhaal over Lotte Kopecky: "Daarna heeft ze zich echt ontwikkeld"

Annemiek van Vleuten kende op haar laatste WK op de weg heel wat pech. Maar ze werd toch nog achtste.

Bij het ingaan van de laatste ronde moest Annemiek van Vleuten plots van fiets wisselen, want ze stond lek. Daardoor moest ze de kopgroep laten rijden, maar Van Vleuten draaide de knop snel op.

"Ik ben al snel om me heen beginnen kijken en heb genoten van het applaus van het publiek. Het was heel mooi. Ik voelde dat de mensen extra applaudisseerden omdat het mijn laatste WK was", zei een emotionele Van Vleuten bij Sporza.

Ingepraat op Kopecky

Met Lotte Kopecky heeft Van Vleuten ook een mooie opvolgster en de Nederlandse had nog een verhaaltje over de nieuwe wereldkampioene. Na Dwars door Vlaanderen een paar jaar geleden zat Van Vleuten eens samen met Kopecky bij de dopingcontrole.

"Lotte zat in een mindere periode en toen heb ik volop op haar ingepraat dat ze zoveel talent had en in zichzelf moest geloven. Daarna heeft ze zich echt ontwikkeld als renster en nu is ze een hele mooie wereldkampioene", zei Van Vleuten.