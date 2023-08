Peter Sagan bijt van zich af na controversiële beslissing: "Ik heb er niet om gevraagd"

Peter Sagan kon net als wereldkampioen Tom Pidcock en de uitgevallen Mathieu van der Poel profiteren van de gewijzigde regels tijdens het WK mountainbike cross-country. Maar tot voor de start wist de Slowaak van niets.

Er was voor het WK mountainbike cross-country heel wat te doen over de startpositie van Mathieu van der Poel. De UCI veranderde de regels een dag voor het WK, zodat de Nederlander niet helemaal achteraan moest starten.

Ook Peter Sagan kon daarvan profiteren. Maar dat wist de Slowaak helemaal niet. "Eerlijk, ik wist het pas op de ochtend van de wedstrijd", zegt hij bij In de Leiderstrui. "Ik zag plots dat ik op de vijfde startrij stond en toen ik mijn naam hoorde van de omroeper, ben ik maar naar voren gegaan."

Niet dat het een verschil maakte voor Sagan, want hij voelde zich slecht en eindigde op plek 63, op meer dan 7 minuten van winnaar Tom Pidcock. Maar Sagan benadrukte nog eens dat die betere startpositie niet zijn eigen keuze was.

"Het is altijd beter om van voren te starten, maar voor de duidelijkheid: het was niet mijn beslissing, ik heb er niet om gevraagd en Pidcock was sowieso de beste", zei de Slowaak nog.