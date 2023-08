Soudal Quick-Step strikt volgende grote belofte en zwaait puncher uit die Evenepoel wel nog gaat bijstaan in Vuelta

Het is bij Soudal Quick-Step een komen en gaan van renners. Evenepoel bijstaan in de Vuelta zal de laatste grote taak van Andrea Bagioli worden in het shirt van de Wolfpack, maar de ploeg haalt ook weer een nieuw talent in huis.

Andrea Bagioli zal aan het einde van dit jaar vier seizoenen voor Quick-Step gekoerste hebben. De wegen van de 24-jarige Italiaan en Soudal Quick-Step scheiden aan het einde van 2023. Bagioli verhuist naar Lidl-Trek en heeft bij zijn volgende ploeg een contract voor drie jaar getekend. In de aanstaande Vuelta behoort hij tot de kern rond Evenepoel. Met het vastleggen van de 22-jarige Antoine Huby denken ze bij Soudal Quick-Step ook nog steeds op de lange termijn. De jonge Fransman maakte in 2023 al indruk bij de beloften, door de Vredeskoers te winnen en tweede te eindigen in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik bij de U23. Huby heeft een overeenkomst gesloten voor twee jaar. Course de la Paix winner

Runner-up at the U23 Liège–Bastogne–Liège

Multiple French Cyclo-cross Champion



𝗔𝗻𝗱, 𝗳𝗿𝗼𝗺 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣, 𝗮 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗪𝗼𝗹𝗳𝗽𝗮𝗰𝗸!



𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲, @HubyAntoine1!



➡️ https://t.co/PMpWQUuFO5 pic.twitter.com/GolppQlVRl — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) August 14, 2023 "Soudal Quick-Step was één van de teams waar ik van droomde om er ooit bij te rijden. Toen de scout van de ploeg mij contacteerde, kon ik het niet geloven", is hij dolblij. "Alaphilippe is altijd één van mijn idolen geweest, net als hij heb ik een achtergrond uit het veldrijden. Naar een buitenlandse ploeg gaan, betekent dat ik niet in mijn comfortzone zal blijven."