Annemiek van Vleuten maakt een mooie vergelijking met Lotte Kopecky: "Ook zij is een killer"

Lotte Kopecky werd op een verbluffende wijze wereldkampioene op de weg. Haar voorgangster Annemiek van Vleuten strooide met lof en vergeleek haar met Mathieu van der Poel.

Op het Super-WK in Glasgow pakte Lotte Kopecky 4 medailles. Ze won goud in de afvalling en de puntenkoers en won ook nog eens brons in het omnium. Als kers op de taart pakte ze ook goud op de weg.

Annemiek van Vleuten, de vorige wereldkampioene op de weg, had achteraf heel wat lof voor Kopecky en maakte een vergelijking met Mathieu van der Poel. "Ze is een renster die bijzonder veel kan", zei ze aan Het Nieuwsblad. "Voor mij is ze een beetje de vrouwelijke van der Poel."

"Bij haar heb ik ook altijd de indruk dat ze van haar sport geniet", ging van Vleuten verder. "Maar ze is wel altijd serieus met haar sport bezig. Dat genieten vind ik zo mooi aan haar en ze straalt het ook uit."

De lofzang voor Kopecky ging maar verder: "Ze is een echte killer en een mooie wereldkampioene. Ook zal ze de trui extra glans geven."