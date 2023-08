Opvallend: Belg verlaat per direct dsm-firminich voor persoonlijke ambities

Harm Vanhoucke heeft dsm-firminich verlaten. In onderling overleg gingen beide partijen uiteen. Wat zijn volgende team wordt is nog niet bekend.

Het is een verrassing, want Harm Vanhoucke reed nog maar sinds dit jaar voor dsm-firminich. Toch verlaat hij halfweg het 1e seizoen al het team.

"Vanhoucke wil voor eigen rekening rijden", staat er op de website van dsm-firminich te lezen. "Maar in ons team geloven we niet in die rol voor hem. Anderzijds begrijpen we hem en daarom houden we hem niet tegen om ergens anders aan de slag te gaan."

We wish @Harm_VH all the best as he continues his career elsewhere.



— Team dsm-firmenich (@TDSM_Firmenich) August 15, 2023

UPDATE 14.52 UUR

Enige tijd later kondigde zijn nieuwe team al de komst van Vanhoucke aan en dat is niemand minder dan Lotto Dstny, de ploeg die hij eind 2022 nog verliet. Vanhoucke tekende een contract tot eind 2024.