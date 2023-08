Remco Evenepoel bevestigt deelname aan topklassieker

Remco Evenepoel heeft zijn deelname aan de Ronde van Lombardije bevestigd. Hij zal er voor de 3e keer aan meedoen.

Na het WK trok Remco Evenepoel op hoogtestage in Andorra. Daar bereidt hij zich verder op de Vuelta voor, waar hij zijn eindzege van 2022 zal verdedigen.

Na de Vuelta zal de Ronde van Lombardije volgen. Die gaat op 7 oktober door en Evenepoel zal voor de 3e keer aan de start van dat monument staan. In 2020 moest hij opgeven na een val in een ravijn. Een jaar later werd hij 19e. In 2023 kan hij een nieuwe poging om in Lombardije te winnen.

Een week later zal Evenepoel zijn regenboogtrui in het tijdrijden nog eens tonen. In Frankrijk rijdt hij de Chrono des Nations.