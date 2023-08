Schittert Lotte Kopecky ook op de Olympische Spelen? "Dit is in haar voordeel"

Lotte Kopecky schitterde met 3 gouden medailles en een bronzen op het Super-WK in Glasgow. Over een jaar zijn er de Olympische Spelen in Parijs. Kan ze ook daar schitteren?

Na het Super-WK in Glasgow zijn de Olympische Spelen een van haar volgende grote doelen. Ook daar zal Lotte Kopecky voor enkele medailles gaan.

"Het programma in Parijs speelt in haar voordeel", stelde Jonas Creteur in De Tribune. "Eerst zijn er de tijdritten en daar zal Kopecky zich wellicht niet op toeleggen. De wegrit is er dan op 4 augustus."

Daarnaast is er ook de piste waar Kopecky aan zal meedoen. Op 9 augustus is er de ploegkoers. "Maar het lijkt steeds minder waarschijnlijk dat ze daar aan zal meedoen", denkt Creteur. Momenteel is Shari Bossuyt een schorsing aan het uitzitten.

"Je voelt dat Kopecky tussen de ploegkoers en het omnium wil kiezen", aldus Creteur. Het omnium wordt pas op 11 augustus gereden, een week na de wegrit. "Daardoor zijn die 2 wedstrijden perfect te combineren en ze heeft net in Glasgow bewezen dat ze dat aankan."