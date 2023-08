🎥 Jumbo-Visma en Roglic sturen stevige waarschuwing in Ronde van Burgos, maar wel verwarring aan de streep

In de Ronde van Burgos heeft Jumbo-Visma overtuigend de ploegentijdrit gewonnen. Alweer een stevige waarschuwing voor de concurrentie in de Vuelta.

De Ronde van Burgos pakte dit jaar uit met een ploegentijdrit en dat was voor Primoz Roglic een van de redenen om deel te nemen. De eerste rit van de Vuelta, die over 10 dagen van start gaat, is namelijk ook een ploegentijdrit.

Tussen Oña en Poza de la Sal moesten de renners iets meer dan 13 kilometer afleggen. De laatste 2 kilometer liep nog zo'n 5% gemiddeld op, vooral de laatste rechte lijn was behoorlijk steil. En er was ook verwarring over de finishlijn, die op zo'n 100 meter voor een boog van Burgos was getrokken.

Jumbo-Visma en Roglic toonden al meteen dat ze klaar zijn voor de ploegentijdrit in Barcelona over 10 dagen. Ze wonnen met 19 seconden voorsprong op Movistar, BORA-hansgrohe eindigde op 30 seconden. De Hongaar Attila Valter is de nieuwe leider, Roglic staat in dezelfde tijd als vierde.

In Burgos staat Jumbo-Visma al met de halve ploeg voor de Vuelta aan de start. Attila Valter, Robert Gesink en Jan Tratnik maken ook deel uit van de Vuelta-ploeg en daar komen onder meer ook Dylan van Baarle en Sepp Kuss nog bij.

Imagine my confusion when I turned on the feed and thought the line was the Burgos banner 🤣 #VueltaBurgos2023 pic.twitter.com/8p4aJlwVXO — Katy M (@writebikerepeat) August 16, 2023

Results powered by FirstCycling.com