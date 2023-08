30.000(!) mensen zien continentale renner Heusdenkoers winnen

Harry Tanfield heeft Heusdenkoers gewonnen. Dat is een van de grootste criteriums ter wereld en de Brit klopte enkele WorldTour-renners.

In en rond Destelbergen stond Heusdenkoers op het programma. De renners moesten 23 ronden van 8 km afleggen. Er stonden volgens de organisatie zeker 30.000 mensen langs de kant. "Dat hebben we nog nooit meegemaakt", aldus de organisatie bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. "Het is een onuitlegbare chemie die maakt dat het elk jaar een topper is."

Die vele toeschouwers zagen Harry Tarling winnen. Die rijdt voor TDT-Unibet, het team van YouTube-fenomeen Bas Tietema. Tarling won voor Tom Vermeer en Jasper De Buyst.

Aan de start stonden ook verschillende WorldTour-renners aan de start. Zo stonden onder meer ook Oliver en Lawrence Naesen aan de start, net als Ayco Bastiaens.