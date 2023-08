Arnaud De Lie spreekt zich uit over een mogelijk EK met Wout Van Aert

België gaat net als het WK wellicht ook met meerdere kopmannen naar het EK op de VAM-berg. Het is een doel van Arnaud De Lie en ook Wout Van Aert toonde al interesse.

Op 24 september wordt het EK bij de mannen elite gereden. De VAM-berg in Drenthe zal het decor daarvoor vormen. We zoeken een opvolger voor Fabio Jakobsen.

Voor Arnaud De Lie is het EK in Nederland een doel, maar ondertussen toonde Wout Van Aert ook al interesse. Zo zullen de Belgen mogelijk met meerdere kopmannen naar het EK trekken. Ook op het WK in Glasgow was dat al zo.

Aan de start van de Tour of Leuven, voorheen de GP Jef Scherens, gaf De Lie zijn kijk op de situatie. "Het blijft een doel", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws. "Maar we zullen zien wat de bondscoach (Sven Vanthourenhout, red.) zegt. Ook is het EK nog ver."