Arnaud De Lie wil een nieuwe stap in zijn carrière zetten: "Misschien zondag al"

Arnaud De Lie heeft de Tour of Leuven gewonnen, maar hij wil graag die volgende stap in zijn carrière zetten. Zo wil hij eindelijk eens een zege in de WorldTour-pakken.

"Na zondag (een zege in de Polynormande) had ik vertrouwen", vertelde Arnaud De Lie na zijn zege in de Tour of Leuven (voorheen de GP Jef Scherens) via zijn team. "Ook nu voelde ik me in goede doen."

Het was zijn 7e zege van het seizoen en zijn 3e sinds zijn zware val in de Vierdaagse van Duinkerke. Zo De Lie al aan 16 profzeges. Alleen zijn dat geen koersen van het hoogste niveau. Al zat hij er al eens kortbij. Eerder dit jaar won hij de groepssprint in de Omloop Het Nieuwsblad. Alleen was Dylan van Baarle voorop.

De Lie wil graag daar verandering in brengen en ook eens een WorldTour-koers winnen. "Misschien kan dat zondag al in de BEMER Cyclassics. Of anders misschien in de Renewi Tour (vroeger de Eneco Tour, red.)", aldus De Lie.