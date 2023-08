Ex-renner duelleert met Remco Evenepoel op Strava: "Ik kan het nog steeds"

Remco Evenepoel is momenteel op hoogtestage om zich verder op de Vuelta voor te bereiden. In Andorra verkende hij de 3e rit in de Vuelta.

Daarbij zette Evenepoel de snelste tijd van de dag voor de beklimming van Arinsal (8,7 km aan 7,5%) neer. Op nummer 3 stond Daniel Martin die al sinds 2021 gestopt is met koersen. Hij was 15 seconden trager.

Martin reageerde op X (voorheen Twitter). "Ik kan het nog steeds. Of toch een beetje", kon hij ermee lachen. "Ik had alleszins 15 seconden sneller gekund."

Still got it. Maybe. Kind of. Could definitely have ridden 15s faster anyway 🤣 @EvenepoelRemco pic.twitter.com/uAYKBiWcOJ