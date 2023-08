Grote bazen van Soudal reageren klaar en duidelijk over INEOS-geruchten en Remco Evenepoel

De geruchten over een mogelijk vertrek van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step blijven maar opduiken. De grote bazen bij Soudal hebben nu gereageerd op die geruchten.

Het was de vader en manager van Evenepoel, Patrick Lefevere, die het vuur weer aan de lont stak over een mogelijk vertrek van zijn zoon. "Remco wil volgend jaar meedoen voor de winst in de Tour. Momenteel is het niet zeker of die ambitie realistisch is bij de ploeg van Lefevere", zei hij bij La Dernière Heure.

Dirk Coorevits, de CEO van Soudal, reageerde bij de De Tijd. Volgens hem kunnen ze als sponsor niet heel veel doen, want zij zijn enkel sponsor en geen eigenaar. "We hopen dat dat goed komt, maar we hebben Patrick Lefevere hierover nog niet gebeld, nee."

Ook Vic Swerts, de eigenaar van Soudal, deed zijn zegje. "We kennen de Patrick een beetje. Hij heeft dat goed onder controle. Maar ja, iedereen vertrouwt zijn vrouw tot ze weg is met een ander. Maar ik loop niet te bibberen."

Sponsorship hangt niet af van Evenepoel

De twee benadrukken ook dat Evenepoel niet de doorslag gaf om te sponsoren. "Mocht een Spanjaard als Juan Ayuso komen, dan zou dat voor Soudal misschien nog beter zijn. Ons sponsorship hangt niet samen met een of andere renner", zegt Coorevits. Swerts sluit dan weer af. "Luister, tot nu toe is alles positief aan de koers, met of zonder Evenepoel".