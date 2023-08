Nu ook dopinggeval bij Jumbo-Visma: ploegmaat van Wout van Aert loopt tegen de lamp

De Duitser Michel Hessmann (22) rijdt sinds vorig jaar bij Jumbo-Visma, in de twee jaar daarvoor reed hij voor het opleidingsteam van de Nederlanders. Hessmann maakte dit jaar ook deel uit van het team dat met Primoz Roglic de Giro won.

Maar op 14 juni, negen dagen voor Hessmann 14de werd op het Duits kampioenschap op de weg, werd de Duitser buiten competitie betrapt op een verboden middel, dat laat Jumbo-Visma op zijn sociale media weten.

"Het betrof een controle buiten wedstrijdverband op 14 juni in Duitsland. Het gedetecteerde product is een diureticum (vochtafdrijvend middel, nvdr.). We wachten de resultaten van nader onderzoek af. Michel is tot nader order geschorst door het team." Hessmann moest zondag normaal gezien de BEMER Cyclassics rijden in en rond Hamburg.

